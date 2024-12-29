وسائل إعلام إسرائيلية توثق لحظة القبض على حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان (فيديو)

وثقت وسائل إعلام إسرائيلية اللحظات الأخيرة قبل اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو، الحصار الذي ضربه جيش الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفى وإعلان أحد الجنود عبر مكبر صوت أن كل من بالمبنى محاصر.

وتُظهر اللقطات لحظة دخول أبو صفية “دبابة” للقاء أحد ضباط الاحتلال. كما أظهرت اللقطات أحد الضباط وهو يسأل حسام أبو صفية، عما إذا كان قد تم إخلاء المستشفى كليًّا أم لا.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اعتقال حسام أبو صفية على يد جيش الاحتلال. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الوزارة اقتياد جيش الاحتلال للدكتور أبو صفية وكادر مستشفى كمال عدوان الطبي إلى التحقيق بعد احتجازهم.

ويأتي الاعتقال بعد يوم من إطلاق جيش الاحتلال عملية عسكرية في منطقة مستشفى كمال عدوان ومحطيه، أجلى على أثرها الطواقم الطبية والمرضى والجرحى الموجودين في المستشفى قسريا واعتقل بعضهم، وأحرق أجزاءً واسعة من مباني المستشفى رغم وجود عدد من الكادر الطبي والمرضى داخلها.

وقال جيش الاحتلال إنه اعتقل حسام أبو صفية بزعم أنه “مشتبه في كونه ناشطا إرهابيا في حماس” لاستجوابه.

تجدر الإشارة إلى أن حسام أبو صفية دفع ثمنا شخصيا باهظا عندما فقد نجله إبراهيم في اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أُصيب أبو صفية بقصف استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرته وواصل علاج المرضى والجرحى، ورغم حاجته إلى الرعاية الطبية، أصرّ على التنقل بين المصابين، مطمئنا على أوضاعهم وممارسا عمله.

وتسبب هجوم جيش الاحتلال في خروج آخر مستشفى رئيسي في محافظة الشمال عن الخدمة بشكل كامل، وفق بيان لوزارة الصحة.

ويمعن جيش الاحتلال في إجراءات الإبادة والتطهير العرقي بمحافظة الشمال منذ أكثر من شهرين، من خلال تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وإبادة المدن وقتل أهالي المحافظة وارتكاب المجازر بحقهم وإجبار الباقين على النزوح واعتقال المئات منهم.