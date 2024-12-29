6 مدافن من “البلوك”.. مقبرة جماعية تضم أكثر من 100 جثة في محيط السويداء (شاهد)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد حصرية من مقبرة جماعية، تضم جثث أكثر من 100 شخص في محيط مدينة السويداء السورية، تم اكتشافها بعد سقوط نظام بشار الأسد .

وذكر شاهد عيان للجزيرة مباشر، أن عمليات الدفن كانت تقوم بها العديد من الأجهزة الأمنية، منها الأمن الجوي، الأمن العسكري، الأمن السياسي، وكان القسم الأكبر في عمليات الدفن يتم عن طريق الأمن العسكري في هذه المنطقة.

6 مدافن من البلوك

ووفق شاهد العيان، كل مدفن من المدافن التي تم كشفها في محيط السويداء يبعد عن الثاني مترًا واحدًا فقط.

وأضاف أن هناك 6 مدافن تم صناعتها من البلوك، وهو ما يعني، أن أصحابها لهم اهتمام خاص من جانب الأجهزة الأمنية التي قامت بدفنهم.

أكثر من 112 ألف مختفٍ

ياتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً جديداً يسلط الضوء على استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا، وذلك رغم فتح جميع مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد.

وأكدت الشَّبكة أن هناك ما لا يقل عن 112414 شخصاً لا يزالون مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أنه بعد فتح السجون، قُدر عدد المُفرج عنهم بنحو 24200 شخص. وكان العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً قد بلغ في أغسطس/ آب الماضي 136614 شخصاً، مما يعني أنَّ أكثر من 112414 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

ورغم الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون في ظل نظام بشار الأسد.