6 مدافن من “البلوك”.. مقبرة جماعية تضم أكثر من 100 جثة في محيط السويداء (شاهد)
أكثر من 112 ألف مُخفى قسرا
نقلت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد حصرية من مقبرة جماعية تضم جثث أكثر من 100 شخص، في محيط مدينة السويداء السورية، اكتُشفت بعد سقوط نظام بشار الأسد .
وذكر شاهد عيان للجزيرة مباشر أن عمليات الدفن كان يقوم بها العديد من الأجهزة، منها الأمن الجوي والأمن العسكري والأمن السياسي، وكان القسم الأكبر في عمليات الدفن يتم عن طريق الأمن العسكري في هذه المنطقة.
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6 مدافن من “البلوك”
وقال شاهد العيان إن كل مدفن من المدافن التي اكتُشفت في محيط السويداء يبعد عن الآخر مترًا واحدًا فقط.
وأضاف أن 6 مدافن صُنعت من “البلوك”، وهو ما يعني أن أصحابها لهم اهتمام خاص من جانب الأجهزة الأمنية التي قامت بدفنهم.
أكثر من 112 ألف مُخفى قسرًا
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا جديدًا يسلط الضوء على استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سوريا، رغم فتح جميع السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد.
وأكدت الشبكة أن 112414 شخصًا لا يزالون مُخفين قسرًا على أيدي نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضافت أنه بعد فتح السجون، قُدّر عدد المُفرج عنهم بنحو 24200 شخص. وكان العدد الإجمالي للمعتقلين والمُخفين قسرًا قد بلغ في أغسطس/آب الماضي 136614 شخصًا، مما يعني أن أكثر من 112414 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين، رغم الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أُعدموا خارج نطاق القانون في عهد نظام بشار الأسد.