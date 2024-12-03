بغارة على دمشق.. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف مَن زعم أنه “موفد حزب الله لدى الجيش السوري”، سلمان نمر جمعة، عبر غارة جوية على العاصمة دمشق.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن جمعة استُهدف بطائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مؤكدًا أنه قُتل جراء الاستهداف.

وأضاف “يدعم النظام السوري حزب الله، ويسمح له باستغلاله من أجل القيام بعمليات نقل وسائل قتالية إلى الساحة اللبنانية، مما يعرّض المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر. وقد أدى جمعة دورًا محوريًّا نيابة عن حزب الله داخل المنظومة العسكرية السورية في نقل الوسائل القتالية”.

وحسب المتحدث، تولّى جمعة مناصب مختلفة في حزب الله لا سيما في الساحة السورية. ومن المناصب التي شغلها، مسؤول العمليات لدى مقر دمشق التابع للحزب. وخلال السنوات الأخيرة، ساعد على إنجاز عمليات نقل الوسائل القتالية من السوريين إلى حزب الله خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ولبنان.

ومنذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودخول حزب الله على خط المواجهة، نفذت إسرائيل عمليات اغتيال استهدفت قادة المقاومة في لبنان من حركة حماس وحزب الله.