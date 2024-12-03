المعارضة السورية المسلحة تنشر مشاهد لقصف غرفة عمليات بها ضباط “كبار” في قوات النظام (فيديو)

بثت فصائل المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملياتها الجديدة ضد قوات النظام في مدينة حماة وسط البلاد.

ونشرت إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة مشاهد قالت إنها لقصف غرفة عمليات تابعة للنظام السوري بمسيَّرة انتحارية في مصياف بحماة، أثناء وجود كبار ضباطه.

وكشفت مشاهد خاصة بقناة الجزيرة مباشر لحظة قصف قوات المعارضة آلية عسكرية في دوار سباهي داخل مدينة حماة، ما أحدث انفجارًا كبيرًا.

بينما نشرت فصائل المعارضة مشاهد قالت انها لاستهداف مواقع تابعة للنظام السوري شمالي حماة، بعدد من الصواريخ.

وأعلنت قوات المعارضة السورية، صباح الثلاثاء، السيطرة على مبنى مجلس مدينة حلفايا بمحافظة حماة، عقب اشتباكات مع قوات نظام بشار الأسد.

وارتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها المعارضة السورية، حتى أمس الاثنين، في محافظة حماة من 12 إلى 16 منطقة.

يأتي ذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المعارضة السورية، قبل أيام، ضد قوات النظام.