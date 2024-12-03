المعارضة السورية تتقدم في حماة وتخوض اشتباكات عنيفة مع قوات النظام (فيديو)

سيطرت قوات المعارضة السورية اليوم الثلاثاء على مبنى مجلس مدينة حلفايا بمحافظة حماة وسط سوريا، عقب اشتباكات مع قوات نظام الرئيس بشار الأسد.

وارتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها المعارضة السورية المسلحة، حتى أمس الاثنين، في محافظة حماة من 12 إلى 16 منطقة. يأتي ذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قوات المعارضة السورية قبل أيام، ضد قوات النظام.

وسيطرت فصائل المعارضة، الاثنين، على مناطق جلمة وبريديج وجبين وتل ملح وكركات والمغير والمبطين والزكاة، وأم توينة، وباب الطاقة والحويز والشريعة، في سهل الغاب بريف المحافظة.

ولاحقًا، بسطت الفصائل سيطرتها على مناطق صوران، والفان الوسطاني، والمضبعة، وأبو سيف الواقعة شمال حماة، كما استهدفت قوات المعارضة تجمعا “لمليشيات” موالية للنظام، قرب مدينة حماة.

هجمات بالمسيّرات

وتواصل قوات المعارضة السورية هجماتها بطائرات مسيّرة انتحارية على مواقع للنظام السوري في حماة المدينة وأطرافها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات المعارضة السورية استهدفت مطار حماة العسكري بطائرات مسيّرة.

وكانت قوات المعارضة قد سيطرت السبت الماضي، على مناطق شمال محافظة حماة وهي طيبة الإمام، وكفر زيتة، وكفرنبودة، وحلفايا، واللطامنة، وصوران، وقلعة المضيق، وكرناز، ومعردس، والحماميات وترملة.

وسيطرت أيضًا على منطقة مورك الاستراتيجية على الطريق الدولي (إم 5) الواصل بين حلب والعاصمة دمشق.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت سيطرتها على محافظة إدلب كلها، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.