النظام السوري يكثّف ضرباته على ريف حماة مع تقدّم قوات المعارضة نحو مركز المدينة (فيديو)

اشتباكات على بعد 6 كيلومترات من مركز مدينة حماة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن قوات النظام تعمل على تعزيز الخطوط الدفاعية في ريف حماة لشن هجوم مضاد على قوات المعارضة.

وتتواصل الاشتباكات بين المعارضة المسلحة وقوات النظام على بعد 6 كيلومترات من مركز مدينة حماة، حيث بسطت المعارضة سيطرتها على 6 نقاط جديدة، وهي تتقدم باتجاه مركز محافظة حماة.

وأظهرت مقاطع مصورة قصف قوات النظام السوري لعدة مواقع في ريف حماة الشمالي.

وتمكنت المعارضة من بسط سيطرتها على زور المحروقة وزور الحيصة وزور أبو زيد وزور المسالق وزور الجديد وبلدة خطاب، إضافة إلى تلة ناصرية.

وتتقدم المعارضة من 3 محاور باتجاه مركز مدينة حماة، عبر كسر الخطوط الدفاعية الأولى للنظام في مبطنة ـحلفاياـ طيبة الإمام.

واندلعت اشتباكات بين المعارضة وقوات النظام على محور كفرنبودة ـمحردةـ معر شحور.

مشاهد من داخل مدينة طيبة الإمام في ريف #حماة الشمالي بعد سيطرة قوات المعارضة السورية عليها#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/bbHxos0tH5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 3, 2024

مقتل 81 مدنيا

وبحسب الدفاع المدني السوري بلغ عدد القتلى المدنيين 81 شخصا جراء القصف الذي تنفذه طائرات النظام السوري وروسيا في محافظتي حلب وإدلب بشمال البلاد منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أنّ عدد الجرحى بلغ 304 أشخاص في محافظتي حلب وإدلب بشمال سوريا منذ انطلاق العملية العسكرية لفصائل المعارضة السورية ضد النظام.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة وقلعتها التاريخية ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة.

وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت الماضي، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، إضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.