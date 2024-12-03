بالطائرات المسيَّرة.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد إسرائيل (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيَّرة ضد أهداف في شمال وجنوب إسرائيل، خلال الساعات الـ48 الماضية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق.

وأوضح المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان أن “عمليتين استهدفتا هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيَّرة” من دون تحديد ماهية الهدفين ولا موقعهما بالضبط.

وأضاف أن “العملية الثالثة استهدفت هدفا حيويا (لم يحدد ماهيته) في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيَّرة”، مؤكدا نجاح العمليات الثلاث في تحقيق أهدافها.

وقال سريع “قواتنا، ومعها المقاومة العراقية، مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع”.

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي أو تعليق من الجانب الإسرائيلي على بيان الحوثي.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيَّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.