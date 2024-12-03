بالمسيَّرات.. قوات المعارضة السورية تدمر 3 دبابات للنظام في ريف حماة (فيديو)

نشرت القوات التابعة للمعارضة السورية مشاهد توثق استهداف دبابات النظام في ريف حماة بالمسيَّرات.

ويُظهر المقطع استهداف المعارضة لثلاث دبابات.

وقالت قوات المعارضة السورية، مساء الاثنين، إنها تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة في ريف حماة الشمالي.

وذكرت أنها سيطرت على 4 مناطق إضافية، ليرتفع عدد المناطق التي أصبحت تسيطر عليها إلى 12 منطقة.

وسيطرت قوات المعارضة، خلال اليومين الماضيين، على مناطق في شمالي محافظة حماة، من بينها منطقة مورك الاستراتيجية التي تقع على الطريق الدولي (إم 5) بين مدينة حلب شمالي سوريا والعاصمة دمشق.

وتمكنت قوات المعارضة السورية من السيطرة على كامل محافظة إدلب، ومدينة حلب ثانية كبرى مدن سوريا بعد دمشق، ومناطق واسعة من محافظة حماة، بعد شنها هجوما عسكريا واسعا خلال الأيام الماضية.

كما سيطرت المعارضة على مدن مهمة، مثل معرة النعمان وخان شيخون وسراقب وتل رفعت.