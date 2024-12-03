بعد تعليقها شهرين.. الأونروا تقرر استئناف خدماتها الصحية في لبنان

أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، عزمها استئناف تقديم خدماتها الصحية بمراكزها في لبنان، إثر اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي بدأ سريانه قبل أيام.

ومع التصعيد الإسرائيلي في لبنان الذي بدأ في سبتمبر/أيلول الماضي، علّقت الأونروا تقديم خدماتها الاعتيادية بما فيها التعليم والرعاية الصحية الأولية، لتفتح مراكزها في أنحاء لبنان كافة لاستقبال آلاف النازحين الفارّين من القصف الإسرائيلي خاصة من جنوب البلاد وضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس “بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، تعتزم الأونروا إعادة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع المناطق، بناء على تقييمات الأمن وتوافر الموظفين”.

وأوضحت أنها تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والبالغين في جميع الملاجئ الطارئة الـ11 الموزعة على المناطق اللبنانية.

🔹 Following the ceasefire agreement on 27 November, UNRWA intends to reinitiate primary healthcare services in all areas, based on security assessments and staff availability 🔹UNRWA provides psychosocial support services to children and adults across all 11 emergency shelters — UNRWA (@UNRWA) December 3, 2024

دحض مزاعم إسرائيل

وقلصت الأونروا خدماتها في لبنان جراء انعكاسات مادية سببت لها أزمة جراء عقوبات فرضتها إسرائيل عليها بزعم تورط موظفين فيها بهجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتبعها إيقاف دول غربية دعمها المادي للوكالة، قبل أن تعود تباعا عن قرارها مع دحض المزاعم الإسرائيلية.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فجر 27 نوفمبر الماضي، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين، أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى إضافة إلى مئات آلاف النازحين.