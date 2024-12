ترامب يرشح الملياردير المصرفي وارن ستيفنز سفيرا للولايات المتحدة في بريطانيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أمس الاثنين أنّه اختار وارن ستيفنز، الملياردير المصرفي الداعم المالي للحزب الجمهوري، لتولّي منصب سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي إنّه “على مدار الـ38 عاما الماضية قام وارن، بصفته رئيسا ومديرا تنفيذيا لشركته “ستيفنز إنك”، ببناء شركة هائلة للخدمات المالية، بينما ردّ بإخلاص الجميل لمجتمعه”.

ووصف ترامب ستيفنز بأنه يحلم بخدمة بلاده بدوام كامل وأنه أحد أفضل رجال الأعمال في الولايات المتحدة. وتبرع ستيفنز خلال العام الماضي بملايين الدولارات لمنظمات سياسية تقوم بحملات لصالح الجمهوريين، بما فيها منظمة دونالد ترامب، وفقا لمنظمة “أوبن سيكريتس” غير الحكومية.

ويُعدّ منصب السفير في لندن من المناصب الدبلوماسية المرموقة، وغالبًا ما يُمنح لمؤيدين بارزين للرئيس الأمريكي.

وستيفنز هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ستيفنز إنك، وهي شركة خدمات مالية خاصة ومقرها في ليتل روك بولاية أركنسو بالولايات المتحدة.

President-elect Trump nominates Arkansas businessman Warren Stephens to be US ambassador to the UK.

V interesting. In 2016 he was a vocal “never Trumper” donating millions to Republican opponents but he has since swung round. pic.twitter.com/659XyNSQTF

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) December 2, 2024