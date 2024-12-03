رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية والشرطة تغلق مقر البرلمان (فيديو)

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحكام العرفية في عموم البلاد إثر اتهامه المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.

ووفقا لوكالة يونهاب الرسمية، اتهم الرئيس يول خلال مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.

وتابع قائلا “تهدف الأحكام العرفية إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية، والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري”.

وأغلقت قوات من الشرطة مقر البرلمان، بعد قرار حظر جميع الأنشطة السياسية والحزبية.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلَن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

ولم يذكر يون أي تهديد محدد من كوريا الشمالية المسلحة نوويا، وركز بدلا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.

يُذكر أن قرار يون جاء بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.

وعقب قرار الرئيس، أصدرت وزارة الدفاع بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

من ناحية أخرى، دعت المعارضة في البلاد نوابها إلى البرلمان بعد إعلان الأحكام العرفية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة، بسبب ظروف طارئة تسمح لها مؤقتا بتعطيل كل القوانين السارية فيها أو بعضها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.