سياسة|قطاع غزة

سرايا القدس تبث مشاهد عمليتين ضد قوات الاحتلال في محور نتساريم وغلاف غزة (فيديو)

نفذتهما 3 فصائل من المقاومة

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3/12/2024-|آخر تحديث: 3/12/202403:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا مصورا لعمليتين مشتركتين نفذتهما مع كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكتبت سرايا القدس على المقطع الذي نشرته، اليوم الثلاثاء، عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من قصف تحشدات العدو في محور نتساريم (وسط قطاع غزة) بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى، واستهداف مرابض المدفعية في موقع فجة العسكري (بغلاف غزة) بالاشتراك مع كتائب المجاهدين”.

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محور نتساريم

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممرّ يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، وسمي باسم مستوطنة كانت قائمة في مكانه قبل 2005.

وأُطلق عليه مفرق الشهداء لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى عام 2000.

المصدر : الجزيرة مباشر

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