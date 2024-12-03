شهيدان واعتقال أطباء.. الاحتلال يقتحم مستشفى طوباس والمقاومة ترد بزخات الرصاص والعبوات المتفجرة (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب آخر، ظهر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة عند مدخل عقابا، غربي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان بوصول شهيدين وإصابة متوسطة في الأطراف السفلية إلى مستشفى طوباس الحكومي، جراء قصف الاحتلال لسيارة قرب بلدة عقابا.

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان “هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو خلية مسلحة في منطقة عقابا التابعة للواء الأغوار”، بحسب زعمه.

سَّهيدان بقصف الاحتلال على محيط بلدة عقابا قرب طوباس، هما: المقاومان كرم أبو عرة ومحمد غنّام، وإصابة آخر. اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى التركي في طوباس

للبحث عن المصاب،واعتقلت عدداً من الكوادر الطبية والشبان خلال اقتحام المستشفى بعد استجوابهم والتنكيل بهم https://t.co/PrKH44AHK7 pic.twitter.com/wyeqOBNmpO — Hanaa. M (@HanaaM24) December 3, 2024

قوات الاحتلال تقتحم المستشفى

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات من الاحتلال موقع القصف بتعزيزات عسكرية، ثم حاصرت مستشفى طوباس الحكومي واقتحمته واعتقلت 5 من الكوادر الطبية بينهم المدير العام للمستشفى محمد سمارة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة هيثم الهدري، أن تلك القوات سيطرت على الطابق الأول من المستشفى، واعتدت على رئيس قسم الطوارئ محمد غنام بالضرب المبرح، أمام المرضى، كما أطلقت النار على أحد المراجعين داخل المستشفى.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى، عقب قصف مركبة عند مدخل عقابا، أدى إلى استشهاد مواطنين، وإصابة آخر. وهذه ليست المرة الأولى، التي تعتدي فيها قوات الاحتلال على المستشفيات والكوادر الطبية.

ففي نهاية يناير/كانون الثاني، تسللت قوة إسرائيلية خاصة “مستعربون” إلى داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، واغتالت ثلاثة شبان، وهم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما بأن الشهيد باسل كان مصابا ويتلقى العلاج في المستشفى.

وقالت الوكالة إن ما يجري في مستشفى طوباس، تكرّر في مستشفيات جنين الحكومي وابن سينا التخصصي والأمل والشفاء للولادة، إضافة إلى مستشفى طولكرم الحكومي، ومستشفى “هوغو تشافيز” شرق رام الله، إذ شهدت هذه المستشفيات مداهمات، وحملات توقيف، وتفتيش مركبات الإسعاف، والتدقيق في هويات الجرحى.

وحسب وزارة الصحة، فإنها أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 600 هجوم على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في الضفة الغربية، بما فيها الصحة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المقاومة تتصدى

من جانبها قالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح “يخوص مقاتلونا الميامين اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط المستشفى التركي، ويمطرونهم بوابل كثيف من الرصاص”.

وأشارت “كتائب شهداء الأقصى- طوباس” إلى أن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة للمدينة”، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وقالت في بيان عسكري “دفاعًا عن فلسطين وأرضها وشعبها ومقدساتها، تمكن مقاتلو كتائب شهداء الأقصى من التصدي لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدينة طوباس، حيث تمكن مقاتلونا من استهداف القوات المقتحمة في محوري عقابا ومحيط المستشفى التركي بوابل كثيف من الرصاص، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها”.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان “مجاهدو القسام في طوباس شمال الضفة الغربية يشتبكون بالأسلحة الرشاشة مع قوات العدو الصهيوني قرب المستشفى التركي، ومنطقة سلحب شمالي المدينة”.

“كمين مركّب”

وكشفت سرايا القدس-الضفة الغربية (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) أن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال المختلفة ويمطرون قوة مشاة صهيونية بزخات كثيفة من الرصاص محيط المستشفى التركي”.

وأضافت سرايا القدس-كتيبة طوباس “يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال المختلفة كما تمكن مقاتلونا من إيقاع آليات العدو العسكرية بكمين مركب في محور واد التياسير”.

وقال بيان كتيبة طوباس “تمكن أبطالنا في وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات المعدة مسبقًا بالآليات العسكرية وإمطار الجنود بزخات كثيفة من الرصاص”.