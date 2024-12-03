عائدون إلى إدلب يكتشفون “مفاجأة” داخل بيوتهم تركتها قوات النظام قبل الفرار (شاهد)

عاد النازحون السوريون إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها في ريف إدلب الجنوبي، ليجدوا بعضها قد حولته قوات نظام الرئيس بشار الأسد إلى مستودعات أسلحة.

ويظهر مقطع فيديو متداول، عودة مواطنين إلى بيتهم الذي هجروا منه ليجدوه مكدّسا بأنواع من الذخائر والصواريخ.

ويقول صاحب الدار “هاي دارنا شوفوا فيها بلاوي مستفة كلها صواريخ، اطلع على الغرف عاملينها مقر”.

وكان مراسل الجزيرة مباشر قد قال إن أعدادًا كبيرة من النازحين في المخيمات على الحدود السورية التركية عادت إلى مدنها وقراها بعد دخول قوات المعارضة إليها.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، هناك 6.8 ملايين شخص من النازحين داخليًا في سوريا، بعضهم نزح مرات عدة.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل معارضة مسلحة في سوريا اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق.

ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.