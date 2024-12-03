قائد ميداني في المعارضة يكشف تفاصيل السيطرة على مطار النيرب العسكري في حلب (فيديو)

أعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها سيطرت على مطار النيرب العسكري شرق مدينة حلب، الخميس الماضي، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق معركة “ردع العدوان” التي أطلقتها الفصائل بقيادة هيئة تحرير الشام.

كاميرا الجزيرة مباشر تجولت داخل المطار، حيث التقت أحد القادة الميدانيين الذي قال لمراسلنا إن “كتائب شاهين” استطاعت تدمير أكبر عدد من الطائرات الموجودة في المدرج، التي كان نظام بشار الأسد يستخدمها في قصف المدنيين بحلب والمناطق المجاورة.

وأظهرت اللقطات من داخل المطار عشرات الطائرات المدمرة أو المعطوبة بعد أن هاجمته فصائل المعارضة المسلحة بمسيَّرات في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.

كما أظهرت اللقطات التي حصل عليها مراسلنا بعض ما تبقى من الصواريخ التي كانت قوات الأسد تستخدمها في عمليات قصف المدنيين.

ووصل عدد المطارات التي تم الاستيلاء عليها خلال المعارك الأخيرة 4 مطارات عسكرية، هي “النيرب، كويرس، منغ، أبو الضهور” إضافة إلى مطار حلب الدولي.

ومنذ 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بمناطق عدة في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على محافظة إدلب كلها، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.