“قصصهم نادرا ما تُروى”.. مفوّض الأونروا يتحدث عن “جائحة إعاقات” في غزة

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، وجود جائحة إعاقة بقطاع غزة، جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 14 شهرا.

جاء ذلك بمنشور له على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة والدعوة إلى زيادة إدماجهم بمختلف مجالات الحياة.

وقال لازاريني في بيان عنونه بـ”غزة.. جائحة الإعاقة” إنه قبل الحرب أظهرت الاستطلاعات أن واحدة من كل 5 أسر تضم شخصًا على الأقل من ذوي الإعاقة، وأن نحو نصف هؤلاء أطفال.

وأضاف “خلال هذه الحرب، عانى الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة بصمت، وقصصهم نادرًا ما تُروى”.

واستدرك لازاريني “غير أن الحرب أدّت إلى انتشار واسع للإصابات الجسدية الصادمة، في ظل غياب خدمات إعادة التأهيل اللازمة”.

#Gaza, a pandemic of #disabilities.

Before the war, one in five families surveyed had at least one person with disabilities. Nearly half of them included a child with disabilities.

During this war, people needing special care have suffered in silence.

Their stories rarely… pic.twitter.com/oLh4GDKgi6

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 3, 2024