لجان المقاومة في فلسطين ترد على تهديدات ترامب

وصفت لجان المقاومة في فلسطين تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنها “تعبّر وتكشف عن عقلية فاشية استئصالية”.

وكان ترامب قد حذر، مساء الاثنين، من أن “ثمنا باهظا سيُدفع في الشرق الأوسط”، إذا لم تطلق فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة سراح الأسرى المحتجزين لديها قبل تولّيه منصبه في 20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف ترامب عبر منصته تروث سوشال “سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الطويل والحافل، أطلِقوا سراح الأسرى الآن”.

وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، قالت لجان المقاومة في فلسطين إن “ما صرَّح به دونالد ترامب يدلل على حالة الانكسار والفشل التي يعاني منها الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه في غزة، وفي مقدمتها تحرير أسراه والقضاء على المقاومة”.

وأشارت لجان المقاومة إلى أن “هذه التهديدات العدوانية تكشف من جديد عن الانحياز والعداء الأمريكي لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والمشاركة الكاملة في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 14 شهرا بالسلاح والمال والغطاء السياسي والخداع والتضليل”.

وأكدت المقاومة أن “التهديد الأمريكي لن يرهب ولن يخيف المقاومة في غزة، ولن يكسر إرادة الصمود والثبات لدى شعبنا، وسيظل متمسكا بثوابته التي أعلنتها المقاومة منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، وهي وقف العدوان وحرب التطهير العرقي والانسحاب الكامل وإعادة الإعمار ورفع الحصار وصفقة تبادل مشرّفة وجدية”.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعلنت حركة حماس مقتل 33 أسيرا إسرائيليا محتجزين لديها، معظمهم قضوا بقصف الجيش الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحذرت الحركة من أن “استمرار العدوان الإسرائيلي يرفع حصيلة قتلى أسرى العدو”.