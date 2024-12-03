“من سيحكم المناطق المحررة؟”.. رئيس الائتلاف الوطني السوري يجيب (فيديو)

قال رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة إن فصائل المعارضة السورية المسلحة وضعت بالفعل خطة اليوم التالي للحرب.

وأضاف البحرة للجزيرة مباشر “جزء من التدريب الذي قام به الإخوة في سوريا، ومن خبراتهم في حكم المناطق المحررة سابقًا وسلبيات ما حدث بالداخل (ريف إدلب)، تم وضع نظام لليوم التالي بعد تحرير هذه المدن وخاصة حلب”.

وأوضح أن أبناء حلب سيكون لهم دور في هذه المرحلة، قائلًا “لن ننطلق من الصفر. كل الأعمال تبني على عودة الموظفين إلى عملهم، وتحسين العمل في هذه الدوائر والمؤسسات مثل الصحة والتربية، وإضافة كوادر جديدة، وعندنا خبرات”.

وعن احتمال حدوث نزاع بين الفصائل، قال البحرة “جميع الفصائل شاركت في تحرير حلب، وجميعها اتفقت على آليات للعمل ما بعد الحرب. أي إجراءات سيتخذونها داخل سوريا، ستتوافق مع حقوق الإنسان. لأول مرة، السوريون يشعرون بأن من يحكم منطقتهم يخدم الناس، ولا يعتبرهم خدمًا له”.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني السوري أن هجمات المعارضة تتركز في 3 أهداف، هي “وقف العدوان ووقف استهداف المناطق المحررة. ثانيًا: تحرير المزيد من الأراضي التي تنطلق منها هذه الاعتداءات وإعادة النازحين. وثالثًا: تحريك العملية السياسية التي تؤدي إلى انتقال سياسي كامل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

رئيس الائتلاف الوطني السوري: من بين أهداف العمليات العسكرية الجارية تغيير نظام بشار الأسد#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/ohZep5nYPT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2024

وفي 27 من نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، أطلقت فصائل المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا عملية “ردع العدوان”. كما أطلق الجيش الوطني السوري عملية “فجر الحرية”. وسيطرت فصائل المعارضة حتى الآن على عشرات المدن والبلدات التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد.