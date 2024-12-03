نيويورك تايمز تكشف عدد القواعد الإسرائيلية في غزة والهدف منها

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال توسيع عملياته وسط قطاع غزة في الأشهر الأخيرة إلى إقامة قواعد عسكرية وتحصينها، مشيرة إلى أنها خطوة لممارسة سيطرة طويلة الأمد بالمنطقة.

واحتلت إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة طريقًا يبلغ طوله نحو 6 كيلومترات، المعروف باسم محور “نتساريم”، وقسَّمت به القطاع إلى شمال وجنوب، حيث منعت مئات الآلاف من نازحي الشمال من العودة إلى بلداتهم ومنازلهم.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، هدم الاحتلال أكثر من 600 مبنى حول الطريق في محاولة واضحة لإنشاء منطقة عازلة، كما سارع إلى توسيع شبكة من المواقع الاستيطانية المجهزة بأبراج الاتصالات والتحصينات الدفاعية.

عشرات القواعد في غزة

وقد أثار التوسع في إنشاء البنى التحتية تكهنات بشأن خطط إسرائيل لمستقبل غزة، إذ تعهد مسؤولون إسرائيليون بالحفاظ على السيطرة الأمنية في غزة حتى بعد الحرب، دون أن يوضحوا ما قد يستتبعه ذلك من نتائج. ويقول محللون عسكريون إن زيادة البنية الأساسية على طول ممر نتساريم قد تخدم هذا الغرض.

ويشير تحليل صحيفة نيويورك تايمز لصور أقمار صناعية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك 19 قاعدة كبيرة في مختلف أنحاء المنطقة وعشرات القواعد الصغيرة. وفي حين تم بناء بعضها في وقت سابق من الحرب، فإن الصور تُظهر أيضًا أن وتيرة البناء تبدو متسارعة، حيث تم بناء أو توسيع 12 قاعدة منذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي.

“أسباب عملياتية”

من جهته، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العقيد شوشاني، في مقابلة، أن يكون بناء القواعد للبقاء في غزة. وزعم أن التوسع في احتلال الأراضي كان لأسباب عملياتية بحتة. وأضاف “أي شيء تم بناؤه هناك يمكن هدمه في غضون يوم واحد”.

لكن الصحيفة تقول إن حجم التحصينات يشير إلى أن إسرائيل تستعد على أقل تقدير لمعركة طويلة الأمد في غزة. فقد قال آفي ديختر، وهو وزير في الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل “ستبقى في غزة مدة طويلة”.

وحسب تحليل صحيفة نيويورك تايمز، قامت القوات الإسرائيلية بتسوية نحو 620 مبنى سكنيًّا ودفيئات زراعية ومنشآت أخرى بالأرض في الفترة من 3 سبتمبر/أيلول إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني. ونشر جنود إسرائيليون من كتيبة الهندسة القتالية (749) التابعة للجيش مقاطع “فيديو” على وسائل التواصل الاجتماعي لعمليات الهدم التي نفذوها.