أحدهم الرجل الثاني بـ”لواء القدس”.. قوات الأمن السورية تعتقل قياديين بمليشيا موالية للأسد

ألقت قوات الأمن السورية، الأحد، القبض على قياديَّين من مليشيا “لواء القدس” الموالي لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.

وقالت محافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد، عبر قناتها الرسمية بمنصة تليغرام “إدارة الأمن العام تلقي القبض على مجرمين من لواء القدس الموالي للنظام البائد”.

وأوضحت أن الأول هو بسام توفيق الملقب “أبو طه”، وهو الرجل الثاني في لواء القدس، والثاني هو بسام محمد مقصود، أحد قادة اللواء.

وأضافت أن “لديهما سجلًّا من الإجرام بحق الشعب السوري والتنكيل بجثث الثائرين”، بحسب وصفها.

ومليشيا “لواء القدس” فصيل مسلح موال للنظام المخلوع، وتأسس في محافظة حلب بشمال سوريا عام 2013، وارتبط اسمه بارتكاب جرائم قتل وسرقة وتجارة مخدرات.

ويأتي اعتقال توفيق ومقصود، ضمن حملة تشنها قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، لملاحقة مثيري الفوضى وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري في محافظات البلاد المختلفة.

وخلال الأيام الماضية، قُتل عناصر من وزارة الداخلية السورية برصاص “مليشيات من فلول نظام الأسد” بحسب وصف الإدارة السورية الجديدة.

اعتقال مجموعة مسلحة ادعت العمل لصالح العمليات العسكرية

والسبت، ألقت قوات إدارة العمليات العسكرية القبض على محمد مخلص العزو (46 عاما) وهو مقاتل من الصف الأول في نظام المخلوع الأسد، كان مختبئًا في إحدى قرى جبال محافظة اللاذقية.

وأوضحت أنه كان مقاتلًا من الصف الأول في النظام البائد، وشارك في اقتحام مدينته الأم سراقب بمحافظة إدلب خلال عامي 2019 و2020، وحصار مجموعة من الثوار، وقتلهم والتنكيل بجثثهم.

كما اعتقلت إدارة العمليات العسكرية “مجموعة مسلحة” ادعت العمل لصالحها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال المدعو أبو الحكم الضمير، ومجموعته المسلحة، بعد ادعائهم العمل لصالح إدارة العمليات العسكرية وقيامهم بنصب حواجز عسكرية وتعدّيهم على عدد من المدنيين. وأوضحت أنه تم تحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

يأتي ذلك في وقت تقوم فيه قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية بحملة أمنية تستهدف مثيري الفوضى والفتن وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري بمحافظات البلاد المختلفة.