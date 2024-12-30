أرتال عسكرية روسية تغادر ميناء طرطوس باتجاه مطار حميميم (فيديو)

أظهرت صور خاصة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، خروج أرتال عسكرية روسية من ميناء طرطوس السوري باتجاه مطار حميميم العسكري في محافظة اللاذقية.

وتُظهر الصور شاحنات عسكرية كبيرة تسير في شارع رئيسي.

يأتي ذلك بينما أفادت مصادر محلية بأن القوات الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية قامت بنقل العشرات من كبار ضباط النظام السوري السابق إلى إحدى قواعدها خارج سوريا.

والجمعة، نقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصدر دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن روسيا تسعى للحفاظ على الوضع القانوني لقاعدتيها في حميميم وطرطوس في سوريا.

وحسب المصدر الدبلوماسي، تتركز المباحثات مع السلطات السورية الجديدة على ضمان عدم اعتبار الأعمال العسكرية وتغيير النظام سببًا لفسخ الاتفاقات الطويلة الأجل بشأن تلك القواعد.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الروسي -وصفته “تاس” بأنه مطلع على المفاوضات بهذا الشأن- أن السلطات الجديدة في سوريا لا تعتزم إنهاء الاتفاقات بشأن القواعد الروسية في المستقبل المنظور.

يشار إلى أن روسيا تحتفظ بوجود عسكري كبير في سوريا منذ تدخلها في الصراع عام 2015، وتُعَد قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس من أهم مراكز الوجود العسكري الروسي في البلاد.