“تصفية الأسرى علنا”.. استشهاد 4 معتقلين من غزة داخل سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، عن استشهاد أربعة معتقلين من غزة، هم (محمد رشيد عكة (44 عاماً) وسمير محمود الكحلوت (52 عاماً) وزهير عمر الشريف (58 عاماً) ومحمد أنور لبد (57 عاماً) ليرتفع عدد الشهداء المعلن عنهم خلال 24 ساعة الماضية إلى 5 شهداء.

وأمس الأحد أعلنت الهيئة والنادي استشهاد المعتقل أشرف محمد فخري عبد أبو وردة (51 عامًا) من غزة، في المستشفى.

مصير معتقلي غزة

وقال بيان، أن الهيئة ونادي الأسير تلقيا نبأ استشهاد عكة عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية، فيما تلقت عائلة الشهيد الكحلوت نبأ استشهاده عبر مؤسسة هموكيد الحقوقية، والشهيد الشريف من خلال محامي خاص حصل على ورقة تثبت استشهاده في سجن الرملة، والشهيد لبد عبر مؤسسة هموكيد أيضا.

وبين أنّ جميع هذه الردود التي تلقتها المؤسسات المختلفة حصلت عليها من جيش الاحتلال أو إدارة سجون الاحتلال، وأكدت بأنها الطريقة الوحيدة المتاحة للكشف عن مصير معتقلي غزة التي أتاحتها التعديلات القانونية.

شهداء غزة

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ الشهيد عكة اعتقل بتاريخ 15/11/2023 خلال نزوحه من شماع غزة إلى الجنوب، وهو متزوج وأب لعشرة أبناء، وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحيّة، وقد استشهد في سجن (النقب) أمس.

أما الشهيد الكحلوت اُعتقل في تاريخ 25/10/2024، من مستشفى كمال عدوان، وكان قد خضع قبل اعتقاله لعملية استئصال لأجزاء من الكبد والكلى، وكان بحاجة إلى رعاية حثيثة، ورغم محاولة الأطباء من منع الجنود من اعتقاله، إلا أنّهم اعتقلوه بالقوة، واستشهد في تاريخ 3/11/2024 أي بعد أسبوع من اعتقاله، وهو متزوج وأب لثلاثة من الأبناء.

والشهيد الشريف، كان معتقلا منذ 7/10/2023، واُعتقل خلال عمله في الأراضي المحتلة عام ،1948 وهو أب لستة من الأبناء، وبحسب عائلته لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية.

واستشهد الشريف بتاريخ 18/10/2023، وفي هذا الصدد ذكر البيان أن جيش الاحتلال يحاول التلاعب في الردود التي تلت رد المحامي، رغم حصوله على ورقة تؤكد استشهاده في سجن الرملة.

وتمثلت عملية التلاعب بالردود بأن الجيش أعطى ردا آخر، يفيد أنه مفرج عنه من سجن (عوفر) ورد آخر يفيد أنه لا توجد صلاحيات لإعطاء تفاصيل بشأن مصيره، والقضية تشكّل واحدة من عدة قضايا تابعتها المؤسسات وأظهرت تعمد جيش الاحتلال بالتلاعب في الردود.

والشهيد لبد اعتقل في تاريخ 18/11/2024، خلال نزوحه من الشمال إلى الجنوب برفقة عائلته، وهو أب لثمانية من الأبناء، وقبل اعتقاله كان يعاني من تليف في الكبد ومصاب بمرض السكري، وقد استشهد بتاريخ 27/11/2024.

تصفية علنية

وقال بيان هيئة الأسرى ونادي الأسير، إن ما يجري من ارتفاع في أعداد الشهداء الأسرى هو كارثة إنسانية متصاعدة، وتأكيد جديد على ما تم التحذير بشأنه، من أن الاحتلال يعمل على تصفية الأسرى بشكل ممنهج وعلني.

وشددت الهيئة والنادي على أنّ عامل الزمن اليوم يشكّل الحاسم الأساس لمصير الأسرى، مع استمرار الجرائم الممنهجة وعلى رأسها جرائم التعذيب-غير المسبوقة- بمستواها وكثافتها، والتي ستؤدي إلى نتيجة واحدة فقط هو استشهاد المزيد من الأسرى والمعتقلين.

وقال البيان “وبالإعلان عن الشهداء الأربعة، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى (54) شهيداً”.

وأضاف “أنهم هم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي من غزة، وليشكّل هذا العدد لشهداء الحركة الأسيرة الأعلى تاريخياً في مرحلة هي الأكثر دموية، وليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 المعلومة هوياتهم، إلى (291) شهيدا”.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ومن بين الأسرى (89) أسيرة، وما لا يقل عن (345) طفلا، و(3428) معتقلا إداريا.