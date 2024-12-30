اعتقال إسرائيلي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.. هذا ما قاله خلال التحقيق

أفاد تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن إسرائيلي يُشتبه في عمله جاسوسا لصالح إيران.

وعلى موقعها الإلكتروني، ذكرت قناة “آي نيوز 24” الإخبارية أن ألكسندر غرانوفسكي (29 عاما) من مدينة بيتاح تكفا “ذو ماض إجرامي”، ويشتبه في تجسسه لصالح إيران، ومن المتوقع تقديم الاتهامات ضده، يوم الجمعة المقبل.

وأضافت القناة أن “المشتبه فيه لديه سجل إجرامي في مجال المخدرات والعنف ضد الممتلكات، وسبق الحكم عليه بالسجن 9 أشهر”.

وأشارت تفاصيل التحقيق، الذي أجراه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، إلى أن غرانوفسكي أجرى اتصالات عبر تطبيق تلغرام مع مسؤولين إيرانيين قاموا بتوجيهه في سلسلة من الأحداث، من بينها كتابات على الجدران ضد الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما أضرم النار في 8 سيارات، وجمع معلومات استخباراتية.

إضافة إلى ذلك، قام المشتبه فيه بتصوير مدخل الحي السكني لرئيس حزب “المعسكر الوطني” عضو الكنيست بيني غانتس، وسلَّم الصور إلى مشغليه، ونقل لهم رقم هاتف لشخصية بارزة سابقة، على حد وصف التقرير.

ووفقا لتقرير القناة، قال غرانوفسكي أثناء استجوابه “أنا بحاجة إلى المال، وهم يدفعون وأنا أقوم بما يطلبون”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بتهم التجسس على مواقع استخباراتية إسرائيلية والتخطيط لقتل عالم نووي إسرائيلي لصالح إيران.