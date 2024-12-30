القسام: أجهزنا على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر ضمن عملية مركَّبة في جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عملية مركَّبة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القسام، اليوم الاثنين، في بيان عبر تلغرام “في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، وأجهزوا من النقطة صفر على 5 من الجنود”.

وفي العملية نفسها أيضًا، أحرق مقاتلو القسام دبابة “ميركافا” إسرائيلية وطاقمها، واستهدفوا مركبة عسكرية بداخلها عدد من الجنود بالقنابل اليدوية، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام إن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في بيت حانون شمالي القطاع، مؤكدة إيقاع طاقمها قتلى وجرحى.

وتأتي عمليات المقاومة الفلسطينية بعد أكثر من 450 يومًا من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا.