سرايا القدس تضرب بالهاون قوات متوغلة في جباليا وتسيطر على طائرة استطلاع (شاهد)

وثّقت مشاهد ميدانية استهداف مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في موقع الإدارة المدنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، عبر قصف مكثف بقذائف الهاون.

وأظهرت المشاهد تمكن المقاومة من الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في مدينة غزة، وهو ما يشكل ضربة نوعية لقدرات الاحتلال التقنية والاستخبارية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة تصديها لمحاولات الاحتلال التوغل، مؤكدة قدرتها على مواجهة التحديات الميدانية وتعزيز حضورها على الأرض.