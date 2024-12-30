سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة في القنيطرة ويسيطر على مبنى حكومي (شاهد)

قال موفد الجزيرة مباشر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة السلام (المعروفة سابقًا باسم البعث) في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، مستخدمًا دبابة وعربات مصفحة محملة بالعناصر العسكرية. وتمركزت القوات داخل مبنى حكومي في المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد تلفزيون سوريا، بأن الجيش الإسرائيلي “دخل مدينة البعث بريف القنيطرة وطرد موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش”. ومع ذلك، لم تتوفر أي معلومات مؤكدة أو أدلة إضافية تدعم أنه طرد الموظفين حتى الآن.

ويأتي هذا التطور في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تُعد مدينة القنيطرة ذات أهمية استراتيجية بسبب قربها من الحدود مع إسرائيل.

وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في الأيام الماضية إلى داخل محافظة القنيطرة في جنوب سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وحاصرت عددا من القرى ومنعت سكانها من التجول، وأطلقت النار باتجاه أي شخص يحاول الاقتراب منها.