طائرة قطرية تصل إلى دمشق محملة بمساعدات إنسانية ضمن جسر جوي لدعم سوريا (شاهد)

حطت، اليوم الاثنين، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية في مطار دمشق الدولي، محملة بمساعدات إنسانية تشمل سيارات إسعاف، ومواد غذائية، وأدوية، ومساعدات فنية تهدف إلى الإسهام في إعادة تشغيل المطار بما يضمن تسهيل تدفق المساعدات إلى سوريا.

جسر جوي

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة قطر لإغاثة الشعب السوري والإسهام في تحسين أوضاعه الإنسانية. وتعد هذه الطائرة الأولى التي تهبط في مطار دمشق الدولي ضمن هذا الجسر الجوي، في إشارة إلى التزام قطر بدعم سوريا وشعبها.

طائرة قطرية تصل مطار دمشق لأول مرة تحمل مساعدات إنسانية ومساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار العاصمة السورية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/T8fc7EnkwB — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 30, 2024

وأكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، على التزام دولة قطر بتقديم الدعم الإنساني والتنموي لسوريا.

وصرحت لوكالة الأنباء القطرية، بأن هذه المبادرة تهدف إلى تسريع إيصال المساعدات للقطاعات المستفيدة، مشددة على استمرار تدفق المساعدات عبر مختلف المنافذ.

وأعربت عن تطلع قطر لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية في سوريا لتحقيق تطلعات الشعب السوري في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.