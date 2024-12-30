ماذا يفعل ساكنو الخيام؟ أمطار غزيرة تغرق مناطق النزوح في غزة (فيديو)

تعاني أسر فلسطينية من قطاع غزة، نزحت إلى مناطق أخرى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، صعوبات ومشقة كبيرة مع قدوم فصل الشتاء والأمطار، إذ أدى هطل الأمطار إلى غرق مئات الخيام في مناطق متفرقة من القطاع.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، معاناة الأسر الفلسطينية والأطفال جراء غرق الخيام وسط برودة الطقس في خيام النازحين بمخيم قربان في مدينة غزة شمالي القطاع.

وشكا الأهالي من دخول مياه الأمطار إلى الخيام؛ مما أدى ابتلال الفُرش والملابس والأرضيات، وجعل الخيام غير مناسبة للنوم أو الجلوس.

معاناة النزوح وسط برودة الطقس

وغرقت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، مئات الخيام في مخيمات النزوح في مناطق متفرقة من قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن النازحين وخاصة في مناطق دير البلح ومواصي خان يونس بجنوب القطاع، عاشوا ليلة قاسية داخل خيامهم التي ابتلعتها مياه الأمطار وعصفت بها الرياح.

ودفعت الظروف الكارثية التي يعيشها نحو مليونَي نازح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى العيش في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة ولا تقي من برودة الشتاء وموجات الصقيع.

استشهاد رضيع

وأعلنت مصادر طبية أمس الأحد، وفاة رضيع في قطاع غزة، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الخامس الذي استشهد جراء البرد وانعدام وسائل التدفئة خلال أقل أسبوع.

وقالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأونروا لويز ووتريدغ في تصريحات صحفية، إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.

وحذرت مسؤولة الاتصالات الرئيسية في منظمة اليونيسف في غزة روزاليا بولين، من صعوبة الوضع في قطاع غزة مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الأطفال يعانون من البرد والرطوبة.

ملابس الصيف في عز الشتاء

وقالت إن الكثير منهم يرتدون ملابس الصيف، وإن الأطفال يبحثون بين الأنقاض عن قطع بلاستيكية ليحرقوها فيستدفئوا بها، وإن الأمراض منتشرة في القطاع في ظل انعدام الخدمات الصحية وتعرض المستشفيات للهجوم بشكل مستمر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أدى إلى استشهاد 45 ألفا و514 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 108 آلاف و189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ظروف مأساوية

من جانبها قالت بلدية محافظة غزة، إن النازحين الفلسطينيين يعيشون ظروفا مأساوية بسبب تداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، المصحوب بأمطار غزيرة وعواصف في ظل نقص الإمكانيات وبدائل الإيواء.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن النازحين يعانون من ظروف مأساوية للغاية بسبب المطر والعواصف ولا توجد إمكانيات كافية لمساعدتهم، وقالت إن المنخفض الجوي الحالي يشكل خطرا على خيام النازحين.

وأشارت إلى وجود أزمة في عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي التي تجمعت في الشوارع بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.