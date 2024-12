فضح “عصافير النظام”.. تقرير يكشف معلومات “شديدة الحساسية” عن ممارسات مخابرات الأسد

كشفت وثائق استخبارية سرية في سوريا رصدتها وحللتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية، ونشرت عنها تقريرًا تفصيليًّا مصورًا، عن مدى الرعب الذي كانت تمارسه الأجهزة الأمنية في ظل نظام بشار الأسد، التي شبَّهتها بجهاز المخابرات السرية الألمانية (شتازي).

وكشفت الوثائق أنه في بعض الحالات كان أفراد الأسرة يتجسس بعضهم على بعض، وهو ما أدى إلى إرسال أشخاص عاديين، بما في ذلك الأطفال، إلى شبكة من السجون السيئة السمعة للتعذيب والإعدام، مع دفن الضحايا في مقابر جماعية.

وتوضح آلاف الملفات، الطريقة التي تسلل بها النظام إلى مجموعات الاحتجاج والمعارضين منذ بدء الثورة عام 2011.

وتكشف هذه الملفات تفاصيل عن الشبكة الواسعة من المخبرين الذين أبلغوا النظام، وكيف أجبرت أجهزة الاستخبارات الأشخاص الذين اعتقلتهم على ذكر أسماء المتعاونين المزعومين.

كما تظهر هذه التسجيلات الطريقة التي تعمل بها أجهزة الأمن السورية، ومنها: الشك المستمر في أن جواسيسها هم عملاء مزدوجون، وتسجيل الطريقة التي يتجسس بها المخبرون من أجهزة الاستخبارات المختلفة بعضهم على بعض، واستجواب الأطفال المتهمين بعدم الولاء للنظام، وتدوين الملاحظات بدقة حول علاقات غرامية للمشتبه فيهم.

يقول التقرير إن صحيفة صنداي تايمز حصلت على إذن من هيئة تحرير الشام بالدخول إلى أربع قواعد استخبارية في مدينة حمص، المعروفة باسم عاصمة الثورة.

وقامت الصحيفة بتحليل وثائق تتعلق بالطريقة التي استخدمها النظام لإرغام الناس على الإبلاغ عن أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم. وكشفت الوثائق عن سجلات اعتقال ومخابئ اتصالات داخلية تتعلق بإدارة المخبرين الذين خضعوا للشبهات والتحقيق معهم.

وذكرت الصحيفة أنه سُمح لها بالبحث في الوثائق ونسخها ونشرها بشرط تغيير الأسماء والتواريخ والأماكن المحددة، حتى لا تؤثر سلبًا في محاولات محاسبة المخبرين في المحاكم.

وأضافت أن هناك قاعدتين استخباريتين حاول ضباط النظام حرق ملفاتهما. وامتلأت الغرف بأكملها بالرماد؛ ولم ينجُ من الحريق سوى قطع ورق صغيرة، ولكن لم يكن لديهم الوقت لإحراقها جميعها.

ومع انهيار جيش النظام وتدفق مقاتلي المعارضة إلى حمص، كانت هناك غرف تحتوي على عشرات الآلاف من الملفات التي ظلت سليمة.

