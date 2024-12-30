كتائب أبو علي مصطفى تقصف بالصواريخ مقر قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– أنها قصفت بالصواريخ موقع قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” وذلك ردًا على جرائم الاحتلال بحق الأهالي في قطاع غزة.

وفي تدوينة لها عبر منصة “تلغرام” بثت “الكتائب” مقطعا مصورا لما قالت إنه “مشاهد من استهداف كتائب الشهيد أبو علي مصطفى موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور “نتساريم” برشقة صاروخية ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا”.

وأظهرت المشاهد التي بثتها الكتائب، اليوم الاثنين، أحد مقاتليها وهو يتوعد بمواصلة المعركة ضد الاحتلال حيث أهدى القصف لأهل اليمن بسبب إسنادهم لمعركة طوفان الأقصى.

كما أظهرت المشاهد المقاتل وهو يجلس بجانب الصواريخ ثم يذخر منصة الإطلاق ويقصفها نحو محور “نتساريم”.

ويتعرض شمال القطاع لعملية إبادة كاملة منذ 5 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، إذ تنفذ قوات الاحتلال عمليات قصف وهدم وتجويع لإجبار السكان على الفرار نحو الجنوب فيما تعرف بخطة الجنرالات التي تستهدف إخلاء المنطقة تمهيدا لإعادة استيطانها.

سقوط صاروخ في مستوطنة كيسوفيم

في السياق، أعلن جيش الاحتلال سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، في مستوطنة​​​​​​​ كيسوفيم المحاذية للقطاع، من دون سقوط مصابين.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس: متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في كيسوفيم عند الساعة 18:02بالتوقيت المحلي (16:02بتوقيت غرينتش)، تم رصد إطلاق صاروخ من وسط قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

ونقلت صحفية يديعوت أحرنوت، عن “بلدية كيسوفيم” في بيان قولها إن صفارات الإنذار عادت تدوي من جديد. وأضافت أنه “على صناع القرار في إسرائيل أن يعلموا أننا لن نعرض أطفالنا للخطر ولن نعود إلى منازلنا حتى يعم الهدوء التام”.

وعقب اندلاع معركة “طوفان الأقصى” غادر عشرات الآلاف من الإسرائيليين منازلهم في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وتلك القريبة من لبنان، ومنذ ذلك الحين تمول إسرائيل إقامتهم في الفنادق والمساكن الخاصة.