لأول مرة منذ عامين.. 3 أشقاء من رام الله يجتمعون بعد تحريرهم من سجون الاحتلال (فيديو)

ثلاثة أشقاء من البيرة في رام الله وسط الضفة الغربية، تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي على فترات متفاوتة، وحالت ظروف الاعتقال دون وحدتهم، ولأول مرة يجمعهم لقاء واحد منذ عامين

التقت الجزيرة مباشر بمصطفى القاضي، الذي نال حريته بعد ما قضى 19 شهرا في سجون الاحتلال، على مرتين خلال 4 سنوات، وقال “الظروف كثير صعبة، لما طلعت ابن خالتي كان رنّ على أمي فيديو ففتحته ولقيت دعاء جنبها، للأمانة شعور لا يوصف لأننا سنجتمع كلنا مرة أخرى”.

“اقشعر بدني”

وتحدث مصطفى عن كيفية معرفته باعتقال شقيقته، بقوله “كان في راديو يسمع له 1500 أسير، وكان هو الوسيلة الوحيدة لتناقل الأخبار في سجن نفحة، إجا علي شاب وقال لي: فيه إلك خبر مش منيح، أختك دعاء اعتقلوها. اقشعر بدني وتوترت حينها”.

“طلعوني أحضر طلعة أخوي”

تحدثت شقيقته دعاء عن تجربتها ومشاعرها وهي تتشارك معاناة الأسر مع شقيقها، وقالت “كان دايما في بالي، يعني في كل وجبة أكل أتخيل إنه بتوصله نفس الوجبة مع نفس الكمية ولا أتقبل الفكرة بالمرة، أي قمعة أو تفتيش أو مصادرة أتخيل إنه هو بعيش في نفس الظروف وأصعب لأن سجون الشباب أصعب”.

وختمت بقولها “كان همّي الوحيد إنه مصطفى يطلع ويلاقيني موجودة، وكنت مستصعبة فكرة إنه هو يطلع وأنا مش موجودة، حتى كنت أمزح في السجن وأحكي لهم أنا متقبلة عادي خلوني في السجن بس طلعوني أحضر طلعة مصطفى وأطمنه عليّ ورجعوني”.