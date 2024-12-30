لأول مرة منذ عامين.. 3 أشقاء من رام الله يجتمعون بعد تحريرهم من سجون الاحتلال (فيديو)

ثلاثة أشقاء من البيرة في رام الله وسط الضفة الغربية، اعتُقلوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي على فترات متفاوتة، يجتمعون أول مرة بعد أن حالت ظروف الاعتقال دون تواصلهم منذ عامين.

التقت الجزيرة مباشر بمصطفى القاضي، الذي نال حريته بعد ما قضى 19 شهرا في سجون الاحتلال، على مرتين خلال 4 سنوات، وقال “الظروف كثير صعبة، لما طلعت ابن خالتي كان رنّ على أمي فيديو ففتحته ولقيت دعاء جنبها، للأمانة شعور لا يوصف لأننا سنجتمع كلنا مرة أخرى”.

“اقشعر بدني”

وتحدث مصطفى عن كيفية معرفته باعتقال شقيقته، بقوله “كان في راديو يسمع له 1500 أسير، وكان هو الوسيلة الوحيدة لتناقل الأخبار في سجن نفحة، إجا علي شاب وقال لي: فيه إلك خبر مش منيح، أختك دعاء اعتقلوها. اقشعر بدني وتوترت حينها”.

“طلعوني أحضر طلعة أخوي”

وتحدثت شقيقته دعاء عن تجربتها ومشاعرها وهي تتشارك معاناة الأسر مع شقيقها، وقالت “كان دايما في بالي، يعني في كل وجبة أكل أتخيل أنه بتوصله نفس الوجبة مع نفس الكمية ولا أتقبل الفكرة بالمرة، أي قمعة أو تفتيش أو مصادرة أتخيل أنه هو بعيش في نفس الظروف وأصعب لأن سجون الشباب أصعب”.

وختمت بقولها “كان همّي الوحيد أنه مصطفى يطلع ويلاقيني موجودة، وكنت مستصعبة فكرة أنه هو يطلع وأنا مش موجودة، حتى كنت أمزح في السجن وأحكي لهم أنا متقبلة عادي خلوني في السجن بس طلعوني أحضر طلعة مصطفى وأطمنه عليّ ورجعوني”.