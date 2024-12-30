نتيجة للحرب.. زيادة في حالات سوء التغذية بين الأطفال في القضارف شرقي السودان (فيديو)

تشهد مدينة القضارف، شرقي السودان، زيادة حادة في أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وقالت نورا سليمان، أخصائية التغذية بمستشفى القضارف للأطفال، للجزيرة مباشر إنهم يستقبلون يوميا ما بين 40 و45 طفلا يعانون من سوء شديد في التغذية.

وأضافت أن حالات سوء التغذية التي تصل إلى المستشفى تكون في مراحل متأخرة، وتعاني من مضاعفات خطيرة.

وذكرت نورا أن هناك نقصا حادا في الأدوية الأساسية التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة سوء التغذية، وذلك بسبب الحرب في البلاد.

وقالت إنهم يقدمون وجبتي طعام يوميا إلى الأطفال ومرافقيهم مثل الأم والإخوة، مشيرة إلى أنهم يواجهون صعوبة في توفير الأكسجين لبعض الحالات.

وأرجعت نورا الزيادة الكبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال إلى استمرار الحرب في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ مما نتج عنه نقص شديد في المواد الغذائية، وتدهور الأوضاع الصحية، وعدم توافر المياه النظيفة الصالحة للشرب، وكذلك إلى موسم الخريف وما يشهده من هطل كثيف للأمطار وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض.

وحذرت الأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب، قائلة إن نحو 4 ملايين طفل تحت سن الخامسة معرضون للإصابة بسوء التغذية الحاد.