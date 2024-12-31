“اختراق سيبراني كبير”.. واشنطن تتهم قراصنة صينيين بسرقة وثائق مهمة وبيجين ترد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها كانت هدفًا لهجوم سيبراني صيني، وفي رسالة إلى أعضاء الكونغرس، قالت إن إحدى شركات البرمجيات الأمريكية تعرضت لاختراق في محطات عمل موظفين حكوميين، ووصلت إلى وثائق خاصة بهم.

ويواصل المسؤولون الأمريكيون التعامل مع ما أسموه “حملة تجسس سيبراني صينية ضخمة”، أطلقوا عليها “سولت تايفون”، أتاحت لمسؤولين في العاصمة الصينية بيجين القدرة على الولوج إلى رسائل نصية خاصة ومحادثات هاتفية لعدد من الأمريكيين.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال، الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول، إن عدد شركات الاتصالات التي أكدت تأثرها بعملية الاختراق ارتفع إلى 9 شركات.

A state-sponsored actor in China hacked the U.S. Treasury Department, gaining access to the workstations of government employees and unclassified documents, the Biden administration said on Monday. https://t.co/QprmgxAg58 — The New York Times (@nytimes) December 31, 2024

بيان وزارة الخزانة الأمريكية

قالت وزارة الخزانة إنها علمت بالمشكلة الأخيرة في 8 ديسمبر/كانون الأول، عندما أشارت شركة الأمن السيبراني “بيوند تراست” الأمريكية إلى أن المتسللين سرقوا مفتاحا “يستخدمه البائع لتأمين خدمة سحابية تستخدم لتقديم الدعم الفني عن بعد” للعمال.

وأن هذا المفتاح ساعد القراصنة على تجاوز عناصر أمان الخدمة، والتمكن من الوصول عن بُعد إلى العديد من مراكز عمل الموظفين.

وقالت أديتي هارديكار، مساعدة وزير الخزانة، في خطاب وجهته الإثنين، 29 ديسمبر/ كانون الأول، لقادة لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ “إن الخدمة المخترقة تم إيقافها منذ ذلك الحين، وإنه ما من دليل على أن المخترقين ما زالوا قادرين على الوصول إلى معلومات الوزارة”.

وأضافت الوزارة أنها تتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية وجهات أخرى في التحقيق في تأثير الاختراق، وأن واقعة القرصنة نسبت إلى جناة يعملون تحت رعاية الدولة الصينية.

اتهامات مستمرة

يأتي الاتهام الجديد في الوقت الذي دأبت فيه الولايات المتحدة على توجيه اتهامات مستمرة للصين بأعمال قرصنة، وهو الأمر الذي تنفيه الصين دائمًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت تقارير أمريكية قيام قراصنة صينيين باستهداف بيانات كانت على هاتف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي كان آنذاك لا يزال مرشحا للرئاسة، وجيه دي فانس، الذي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.

الصين ترفض

من جانبها، رفضت الخارجية الصينية الاتهامات الموجهة إلى بيجين، وقالت إنه لا يوجد دليل عليها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بيجين، ماو نينج، أن بلادها ترفض جميع أشكال القرصنة، كما ترفض نشر المعلومات الزائفة ضد الصين لأغراض سياسية.