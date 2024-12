“اختراق سيبراني كبير”.. واشنطن تتهم قراصنة صينيين بسرقة وثائق مهمة وبيجين ترد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها كانت هدفًا لهجوم سيبراني صيني، وفي رسالة إلى أعضاء الكونغرس، قالت إن إحدى شركات البرمجيات الأمريكية تعرضت لاختراق في محطات عمل موظفين حكوميين، ووصلت إلى وثائق خاصة بهم.

ويواصل المسؤولون الأمريكيون التعامل مع ما أسموه “حملة تجسس سيبراني صينية ضخمة”، أطلقوا عليها “سولت تايفون”، أتاحت لمسؤولين في العاصمة الصينية بيجين القدرة على الولوج إلى رسائل نصية خاصة ومحادثات هاتفية لعدد من الأمريكيين.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قال، الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول، إن عدد شركات الاتصالات التي أكدت تأثرها بعملية الاختراق ارتفع إلى 9 شركات.

