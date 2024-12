“ادعاءات إسرائيل غامضة”.. تقرير أممي يكشف عن “مصيدة الموت” في مستشفيات غزة (فيديو)

خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم الثلاثاء إلى أن الادعاءات الإسرائيلية باستخدام فصائل فلسطينية، مستشفيات غزة لأغراض عسكرية “غامضة”.

وقال تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن هذه التقارير “ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنًا”.

وأفاد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “أن إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات.. إلا أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات”.

وذكر التقرير أنّ الاعتداءات، التي تم توثيقها بين 12 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023 و30 يونيو/حزيران 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

Catastrophic effects of #Israel's pattern of attacks on & around #Gaza's hospitals, some of which may amount to war crimes, documented in @UNHumanRights report.

There must be full accountability for all violations that have taken place.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 31, 2024