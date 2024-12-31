القدس.. الاحتلال يهدم مبنى في ضاحية السلام ويعيق حياة السكان والطلاب (شاهد)

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم مبنى قيد الإنشاء في حي رأس شحادة بضاحية السلام، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوة من جيش وشرطة الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة جرافة، وشرعت بهدم المبنى الذي تعود ملكيته للمواطن إياد القصراوي. وأثناء عملية الهدم، دمرت جرافات الاحتلال شوارع في المنطقة، مما زاد من معاناة السكان.

انتشار مكثف وعرقلة للطلبة

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيط موقع الهدم، وفرضت إجراءات مشددة حالت دون وصول الطلبة إلى مدارسهم، مما أثار استياء السكان المحليين.

وفقًا لإحصائية صادرة عن محافظة القدس، نفذت سلطات الاحتلال نحو 433 عملية تجريف وهدم في المحافظة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في تصعيد واضح لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.