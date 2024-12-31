طالت مبنى وزارة الدفاع.. سلسلة غارات مكثفة تستهدف مواقع عدة في صنعاء (فيديو)

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بوقوع سلسلة غارات أمريكية بريطانية استهدفت مجمع العرضي بمبنى وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، وحديقة 21 سبتمبر، معسكر الفرقة الأولى المدرعة سابقًا.

وقالت المصادر للجزيرة مباشر، إن الغارات على العاصمة صنعاء استهدفت مواقع عدة من بينها مجمع العرضي بوزارة الدفاع ومقر الفرقة الأولى المدرعة ومجمع 22 مايو.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن 10 غارات وقعت على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية. وقالت في أخبار عاجلة “عدوان يستهدف مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء”.

إسرائيل تنفي

من جانبها نفت إسرائيل مشاركتها في الغارات على صنعاء، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر مطلع “الهجوم على صنعاء ليس إسرائيليا”.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين بالستيين خلال الليل على إسرائيل، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن.

“مساندة فجة لإسرائيل”

من جانبه قال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، إن “العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة، ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة”.

وأضاف “من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة لا أن يوفر لها المزيد من الوقت والسلاح والغطاء السياسي على حساب أمن وسلام شعوب المنطقة”.

وقال الناطق باسم الحوثيين “نؤكد أن اليمن وما يقدمه من تضحيات كبيرة مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، وأنه ثابت على موقفه المساند لغزة وهذه مسؤولية الأمة جمعاء وليس بلدا بمفرده”.

استهداف حاملة طائرات أمريكية

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضمن المرحلة الخامسة من الإسناد لمعركة “الفتح الموعود” والجهاد المقدس.

ووفق بيان المتحدث العسكري للحوثيين، استهدفت العملية الأولى مطار بن غوريون في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″، واستهدفت العملية الثانية محطة كهرباء جنوبي القدس بصاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار”، مؤكدة إصابة الهدفين بنجاح.

وتزامنت العمليات مع هجوم مشترك للقوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر على حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان”، أثناء تحضير القوات الأمريكية لهجوم جوي على اليمن. وأكد البيان نجاح العملية وإفشال الهجوم الأمريكي المرتقب.

غارات على مطار صنعاء

وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي قالت إن “العدوان شن، يوم الجمعة الماضية غارة استهدفت حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين بالعاصمة صنعاء”.

ويوم الخميس الماضي، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما شنت غارات جوية على محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب القصف على الحديدة في مقتل ثلاثة وإصابة 10 آخرين.