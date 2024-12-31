بماذا طالب قبل إعدامه؟ نشر مقتطفات من مذكرات منسوبة لصدام حسين في ذكرى رحيله (شاهد)

نشرت رغد صدام حسين، مقتطفات في ذكرى وفاة والدها، قالت إنها من المذكرات اليومية التي كتبها الرئيس العراقي الراحل خلال وجوده في المعتقل، كشف فيها تفاصيل الأيام الأخيرة التي سبقت تنفيذ حكم الإعدام بحقه، مسلطاً الضوء على مواقفه وصموده أمام الموت.

وكشف صدام -في المذكرات المنسوبة إليه والتي لم توضّح رغد كيفية حصولها عليها- عن رسالة وصلته من الدكتور حسام شلتوت (مستشار الرئيس العراقي السياسي آنذاك) في مصر، اقترح فيها شلتوت مناشدة بابا الفاتيكان للتدخّل، لكنه (صدام) رفض بشدة، قائلاً “الحمد لله مهما يكون الثمن، أعداؤنا انفضحوا ونسأل الله حسن العاقبة”. وأكد أنه لا يناشد إلا ربه، مضيفاً “صدام حسين لا يساوم على رقبته”.

كما كتب -بحسب المذكرات- عن زيارة طبيب ومترجم عقب تصديق الحكم، حيث عُرضت عليه أدوية مهدئة، لكنه رفض قائلاً “الجبل لا يحتاج إلى مهدئات، الله أعطانا من الإيمان ما يجعلنا في غنى عنها”. ووجه رسالة إلى الجميع بالصبر والثبات، قائلاً “الجود بالنفس من أجل المبادئ الشريفة والحق والإنصاف”.

مقتطفات من المذكرات اليومية التي كتبها والدي الرئيس الشهيد #صدام_حسين أثناء وجوده في المعتقل بعد إصدار قرار الإعدام:

🔻 تم إصدار حكم الإعدام في جلسة عقدت يوم 5-11-2006 وقد أعتقدت أنني تهيأت بما يكفي لإستقباله، لكنني لم أكن كذلك، وقد أعترض كثيرون على الحكم، بما في ذلك المنظمات… pic.twitter.com/1SWeu0IJ7p — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 29, 2024

رفض التقسيم الطائفي

وفي كلمة لها أمس الاثنين، أكدت رغد صدام حسين أن المنطقة العربية تشهد مآسي متسارعة وأحداثًا خطيرة، ما يجعل المسؤولية على الجميع كبيرة.

وأشارت، في كلمة مصوّرة بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل والدها، إلى أن “العدو الصهيوني استباح الأرض والناس”، محذرة من أن العراق قد يمر بمرحلة مشابهة وربما أصعب.

وشددت رغد على أهمية وعي العراقيين في التصدي لأي أجندات توسعية تهدف إلى تقسيم العراق طائفيًا، مؤكدة أن تمسك الشعب بوحدة وطنه هو العامل الأهم لتجاوز التحديات المقبلة بأقل الخسائر.

تهنئة للشعب السوري

كما هنأت الشعب السوري بوصوله إلى مرحلة جديدة بعد سنوات من المعاناة، مشددة على ضرورة التعامل بحذر ودقة مع هذه المرحلة. وأكدت أن الشعب السوري يجب أن لا يقبل إلا بما يليق بتاريخ بلاده وحضارتها العريقة.

كلمة السيدة رغد #صدام_حسين، في الذكرى السنوية لاستشهاد #الرئيس_العراقي الراحل صدام حسين رحمه الله؛- 🔻 تنوعت الأحداث وتسارعت على الساحة العربية وكبرت المسؤولية تجاه كل ذلك، واليوم منطقتنا تشهد المآسي الكثيرة والأحداث الخطيرة. 🔻العدو الـ.صـ.هـ..يــ..وني نفذ صولات وجولات واستباح… pic.twitter.com/dpSYozdp4F — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 30, 2024

صدام حسين.. الزعيم الأكثر إثارة للجدل

يذكر أن صدام حسين كان رابع رئيس في تاريخ العراق الجمهوري، وقاد البلاد لأكثر من عقدين شهدت تطورات كبيرة، أبرزها تطور الاقتصاد ودخول العراق في واحدة من أطول الحروب مع إيران.

وفي فترة حكمه، غزا صدام الكويت عام 1990، مما أدى إلى مواجهة حاسمة مع الغرب في حربي الخليج الأولى والثانية. وانتهى حكمه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003.

وأُعدم صدام حسين فجر يوم السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، في يوم عيد الأضحى، وأثار إعدامه موجة احتجاجات واسعة عربيا وعالميا.