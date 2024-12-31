بينها عبوات مموّهة.. تقرير يؤكد تبنّي حماس “تكتيكات قتالية جديدة” تؤجج قلق إسرائيل

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال أعرب عن قلقه المتزايد من تبني حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أساليب قتالية مستوحاة من تكتيكات حزب الله، التي استخدمت بشكل مكثف في جنوب لبنان قبل انسحاب إسرائيل عام 2000.

وتشمل هذه التكتيكات استخدام العبوات الناسفة القوية، فضلا عن تلغيم المناطق، وتوثيق الهجمات لتحقيق تأثير نفسي واسع.

تكتيكات تشبه عمليات حزب الله

وفي هجوم كبير نفذه 20 مقاتلًا من حماس على موقع عسكري إسرائيلي في جباليا، قُتل ثلاثة جنود وأصيب 20 آخرون. وأشارت التحقيقات إلى تشابه ملحوظ بين هذه العملية وأساليب حزب الله في مهاجمة مواقع جيش الاحتلال بجنوب لبنان، بما في ذلك تصوير الهجوم لنشر تأثير نفسي.

كما نفّذت حماس مؤخرًا عملية استهدفت قوة من لواء “كفير”، حيث فجرت عبوة ناسفة قوية تحت طريق؛ مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود. ويرجح الجيش الإسرائيلي أن الهجوم تضمّن خدعة لاستدراج القوة المستهدفة قبل تنفيذ التفجير، مع توثيق العملية بالفيديو.

ابتكار أساليب جديدة مستوحاة من الساحة اللبنانية

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام حماس لعبوات ناسفة مموهة على شكل صخور صناعية، مستوحاة من تكتيكات حزب الله، بهدف منع اكتشافها.

كما لجأت الحركة إلى استخدام كاميرات صغيرة مأخوذة من السيارات لمتابعة تحركات القوات الإسرائيلية أثناء العمليات؛ مما يعكس تطورًا في أساليب الرصد والاستهداف.

ويرى جيش الاحتلال أن اعتماد حماس هذه التكتيكات، يعكس محاولة لتغيير ميزان القوى في المواجهة المستمرة، مع زيادة الضغط على القوات الإسرائيلية وتعزيز قدرة حماس على تنفيذ هجمات أكثر دقة وتأثيرًا.