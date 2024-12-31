تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة السورية الجديدة

أعلنت القيادة العامة في الإدارة السورية الجديدة، تعيين اللواء المهندس “مرهف أبو قصرة” وزيرًا للدفاع، ضمن حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد البشير.

وجاء الإعلان في بيان مقتضب قالت فيه القيادة العامة “نعلن عن تعيين اللواء المهندس السيد مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية”.

ووفقًا لموقع “الذاكرة السورية”، ينحدر مرهف أبو قصرة من بلدة حلفايا في محافظة حماة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

أبو الحسن

وقد انضم في وقت سابق إلى “هيئة تحرير الشام” واشتهر بألقاب متعددة، أبرزها “أبو الحسن الحموي” و”أبو الحسن 600″.

كما تولى أبو قصرة قيادة الجناح العسكري داخل “هيئة تحرير الشام”، وكان له دور بارز في إعادة هيكلة العمل العسكري في الهيئة، مما أسهم في تعزيز قدراتها التنظيمية.

وفي سياق متصل، أصدر أحمد الشرع، القائد العام لإدارة سوريا الجديدة، الأحد الماضي، النشرة الأولى لترفيع الضباط، حيث تصدّر اللواء أبو قصرة القائمة، إلى جانب اللواء علي نور الدين النعسان، الذي تم تكليفه مؤخرًا بمنصب رئيس الأركان.

وتجدر الإشارة إلى أن النعسان ينحدر من بلدة طيبة الإمام في ريف حماة، ويُعد أحد أبرز القياديين العسكريين في “هيئة تحرير الشام”.