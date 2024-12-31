كمين محكم نفّذته كتائب المجاهدين ضد قوة إسرائيلية اقتحمت طولكرم وإصابة ضابطين (شاهد)

نشرت كتائب المجاهدين مقطع فيديو، لكمين محكم استهدف قوة إسرائيلية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث فجرت عبوة ناسفة في جرافة وجيب عسكري إسرائيلي، وأصابت ضابطين.

وأظهرت المشاهد النيران وهي تندلع في الجيب والجرّافة بعد تفجير العبوة الناسفة.

وأصبحت مدن وبلدات الضفة الغربية مؤخرا مسرحا لاقتحامات يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، يتخللها سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، إضافة إلى اعتقالات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وأسفر التصعيد في الضفة عن 834 شهيدا ونحو 6 آلاف و500 جريح فلسطينيين، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.