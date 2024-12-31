لقطات خاصة للساعات الأخيرة لمستشفى كمال عدوان قبل إخلائه وتدميره (فيديو)

كشفت مشاهد خاصة لشبكة الجزيرة الساعات الأخيرة لمستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة قبل تدميره.

وتُظهر الصور الأوضاع في المستشفى قُبيل اقتحامه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وحرقه وإخراجه من الخدمة بالكامل يوم الجمعة الماضي.

كما تُظهر اللحظات الأولى لاشتعال النيران بكثافه في أقسام المستشفى.

وأطلق جيش الاحتلال بداية الأسبوع الجاري عملية عسكرية في منطقة مستشفى كمال عدوان ومحيطه، أجلى على أثرها الطواقم الطبية والمرضى والجرحى الموجودين في المستشفى قسرًا، واعتقل بعضهم، وأحرق أجزاءً واسعة من مباني المستشفى رغم وجود عدد من الطاقم الطبي والمرضى داخلها.

وأدّت العملية التي زعم جيش الاحتلال أنها هدفت إلى ملاحقة أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إخراج آخر مرفق طبي رئيسي في شمال القطاع المدمر من الخدمة وإفراغه من مرضاه، حسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت العملية التي طالت مستشفى كمال عدوان ومحيطه، في وقت تشن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدعي أنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023.

ويمعن جيش الاحتلال في إجراءات الإبادة والتطهير العرقي بمحافظة شمال غزة منذ أكثر من شهرين، بتنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وإبادة المدن، وقتل أهالي المحافظة وارتكاب المجازر بحقهم، وإجبار الباقين على النزوح واعتقال المئات منهم.