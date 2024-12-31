هل لمصر دور في إنهاء الاشتباكات في السودان؟ (فيديو)

ترى المديرة بمركز الأهرام للدراسات أماني الطويل أن هناك مشكلات مرتبطة بمدى التفاعل “ذي المصداقية” بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ومصر.

وردًّا على سؤال المذيع عن مدى أهمية دور مصر في دعم أحد طرفي النزاع في السودان، مثل الدور التركي في دعم المعارضة السورية المسلحة، قالت “هذا الطرح صحيح نظريًّا، لكن عمليًّا هو غير ذلك. هناك شكوك من جانب السودانيين تجاه مصر، كما أن الانقسام الكبير في السودان لا تعرف مصر كيف تتعامل معه”.

وأضافت “حتى لو دعمت مصر الجيش السوداني في مراحل معيَّنة، فإن هذا الدعم كان محدودًا حتى لا تتدهور الأمور أكثر من ذلك”.

وتابعت “لكن أن تدخل مصر بنفس النمط الذي تدخلت به تركيا في سوريا، أظن أن المصريين على المستوي الرسمي لديهم تحفظات لأنهم يخشون من ردود الفعل السودانية”.

وأردفت “الانقسام السوداني ساهم بشكل كبير بأنه إذا مدت مصر يدها لطرف تُجرَّم من باقي الأطراف، ويصبح الموقف أكثر تعقيدًا”، موضحة أن مصر أصبحت أكثر حذرًا في التعامل مع الملف السوداني.

ويستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العديد من ولايات السودان، مما يعرّض السكان المدنيين لصعوبات متعددة وسط القتال وانعدام الخدمات.

وأدّت الاشتباكات إلى دمار كبير في البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة، وأسفرت عن واحدة من كبرى أزمات النزوح في العالم، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلَّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أعداد كبيرة من القتلى.