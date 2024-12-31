والدة عبد الباسط الساروت تروي تفاصيل مسيرته النضالية.. وهذا ما طالبت به إدارة سوريا الجديدة

روت والدة الناشط الراحل عبد الباسط الساروت، المعروف بـ”منشد الثورة السورية”، في مقابلة خاصة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، تفاصيل انضمام ابنها إلى الثورة.

وأوضحت أنه كان حارس مرمى في نادي الكرامة السوري، وأنه في يوم جمعة، سمعوا أخبارًا عن الطفل حمزة الخطيب في درعا، الذي تعرَّض للتعذيب من قِبل النظام، حينها قال عبد الباسط ورفاقه إنهم يجب أن يتحركوا ضد الظلم، مشيرين إلى أن الأجيال السابقة كانت متخاذلة، ولكنهم يجب أن يتحركوا الآن.

ونقلت عن عبد الباسط قوله “والله نحن لازم نتحرك. جدودنا الأولين متخاذلين، بس نحن لازم نتحرك”.

وحمزة الخطيب هو طفل سوري (13 عامًا)، أصبح رمزًا للثورة بعد مقتله تحت التعذيب بأيدي قوات الأمن السورية في مايو/أيار 2011. وكانت جثته تحمل آثار تعذيب وحشي، بما في ذلك كدمات وجروح وطلقات نارية، مما أثار غضبًا واسعًا، وأشعل احتجاجات كبيرة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

مظاهرة أسبوعية في حمص

وبيَّنت والدة عبد الباسط أن ابنها وأصدقاءه والأقرباء بدأوا بتنظيم المظاهرات الأسبوعية بعد صلاة الجمعة، قائلة “طلعوا هم وأخوالهم وراحوا على الجامع. كانوا يخرجوا كل أسبوع. صارت العالم (أبناء المنطقة) تنضم شوي شوي. انضمت العالم، وكبرت الثورة”.

وأشارت إلى أن النظام بدأ بقمع المتظاهرين واعتقالهم، موضحة “صاروا يقتلوا فينا. صاروا الشباب اللي يمسكوه ما عاد يبيّن (يُخفى قسرًا). أخذوا ابني واعتقلوه. ضل (ظل) 40 يومًا (في السجن) هو وأخوه الكبير. طلع وكانوا معذبينه، كان الحديد معلّم على جسمه. أجريه (قدماه) من تحت فيها علامات التعذيب”.

وعن لحظة استشهاد ابنها، قالت والدة الساروت “أنا كنت في طرابزون بتركيا. ما قالوا لي أول يوم (عن نبأ مقتله بل) تاني يوم. الحمد لله رب العالمين. وقت اللي قالوا لي قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هو طالب الشهادة”.

وتحدثت عن أمنيته، وقالت “وقت اللي بيسلّم عليَّ كان يقول: ‘قبل ما تسألي عني الشباب ادعي لي بالشهادة. إذا بتحبيني بتدعي لي بالشهادة’. بس تقبلت الوضع، الحمد لله”.

رسالة إلى الإدارة الجديدة

وفي رسالة وجهتها إلى الإدارة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، قالت والدة الساروت “بدي منه (الرئيس الجديد) شغلة، الله يطوّل بعمره. يمشي بالحق، بالحق، والشعب كله معه. صغير وكبير، كلنا معه. من الطفل للزلمة اللي عمره 100 سنة، نحن معه. النساء، الأولاد، كلنا نحن معهم”.

وختمت حديثها بالدعوة إلى إعمار سوريا، قائلة “إن شاء الله بنعمّر سوريا، وإن شاء الله تصير أحلى بإذن الله تعالى”.

وشهدت مدينة حمص السورية، يوم الاثنين، استقبالًا شعبيًّا حافلًا لوالدة الساروت، حيث احتشد الآلاف لاستقبالها بعد عودتها من تركيا عبر معبر باب الهوى.

يُذكر أن عبد الباسط الساروت، الذي اشتهر بأناشيده الثورية، كان له دور بارز في استمرار الحراك الشعبي المناهض لنظام الأسد منذ بداية الثورة السورية في 2011. وقد قُتل تاركًا وراءه إرثًا نضاليًّا ألهم الكثيرين في سوريا وخارجها.