أبرحوه ضربا في أرضه.. استشهاد مسنّ من نابلس اعتدى عليه جنود الاحتلال (فيديو)

وصل إلى المستشفى ولم تكن تبدو عليه علامات الحياة

أفادت مصادر الجزيرة مباشر باستشهاد المسن الشيخ “عاطف مالك ديرية”، ظهر اليوم الأربعاء، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه عند مدخل بلدة عقربا جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، أن قوات الاحتلال اعتدت على المسن ديرية بالضرب المبرح، أثناء وجوده في أرضه المحاذية لشارع استعماري في أراضي البلدة.

⬅️ جثمان الشهــيد الشيخ عاطف مالك ديريه الذي ارتقى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح على مدخل بلدة عقربا قبل قليل pic.twitter.com/fYUkQobIlO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 4, 2024

وقالت إن اعتداء قوات الاحتلال، أدى إلى إصابة الشيخ عاطف بجروح خطيرة، ونقل على أثرها إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده فيما بعد.

وقال ضابط الإسعاف في بلدية قبلان أحمد الأزعر، أنه جرى نقل الشيخ عاطف ديريه إلى المستشفى الوطني في نابلس، ولم تكن تبدو عليه علامات الحياة.

◾ إرتقاء الشيخ عاطف مالك ديرية بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح على مدخل بلدة عقربا جنوب نابلس. pic.twitter.com/cHSV08tRUE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 4, 2024

وباستشهاد المسن عاطف ديرية يرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 804 فلسطينيين، وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ويأتي ذلك في ظل توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، إلى جانب تصعيد المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.