أحدهم حالته حرجة.. إصابة 3 من كوادر مستشفى كمال عدوان بقصف إسرائيلي (فيديو)

أصيب 3 من كوادر مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، أحدهم حالته حرجة، جراء قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، إن المستشفى تعرَّض للاستهداف للمرة الخامسة خلال يوم واحد “بطريقة مروعة ودون رحمة”.

وأكد أبو صفية أن الطائرات المسيَّرة الإسرائيلية تُسقط قنابل مملوءة بالشظايا التي تصيب وتؤذي أي شخص يتحرك.

ووصف أبو صفية الوضع بأنه “أصبح خطيرا للغاية”، بسبب تركيز الاحتلال اعتداءاته على الفرق الطبية، مضيفا “نحن مرهقون من العنف والفظائع المستمرة. لماذا نتعرض لمثل هذه الوحشية؟ كل يوم يتم استهداف المستشفى بشكل منهجي”.

ووصل الواقع الصحي في القطاع إلى وضع كارثي جراء قصف واقتحامات الجيش الإسرائيلي للمستشفيات وإخراجها من الخدمة، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، إضافة إلى انعدام المستلزمات الضرورية جراء الحصار وإغلاق المعابر ومنع حركة خروج المرضى للعلاج في الخارج.