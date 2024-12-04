استشهاد 26 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على غزة (فيديو)

واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف عدد من المناطق في قطاع غزة، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى والمباني المدمرة.

واستُشهد 26 فلسطينيا، الثلاثاء، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، وناديا يؤوي نازحين ومنزلا بمدينة غزة، إضافة إلى تجمعات للمواطنين في رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، وذلك بعد أن قصفت صباح اليوم مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا.

وكشفت مشاهد لقناة الجزيرة مباشر اللحظات الأولى للمدرسة بعد القصف، وانتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

واستشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال، جراء استهداف إسرائيلي لعمارة سكنية بحي الصبرة في مدينة غزة.

واستُشهدت امرأتان وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في حي الزيتون.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرة مسيَّرة قصفت نادي الجزيرة الذي يؤوي نازحين وسط مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيَّين.

وقالت (وفا) إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الخور قرب مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

ورصدت الجزيرة مباشر لحظة وصول شهيدين إلى مستشفى المعمداني بعد استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين في جباليا شمالي القطاع.

وفي رفح جنوبي قطاع غزة، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب ثلاجات زغلول شمالي المحافظة.

وتسبَّب العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في استشهاد 44 ألفا و502 فلسطيني، وإصابة أكثر من 105 آلاف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب آخر تحديث نشرته وزارة الصحة بالقطاع.