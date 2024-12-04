الأردن يعلن تسلّم جثماني منفذي عملية “البحر الميت”

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، تسلُّم المملكة من إسرائيل جثماني منفذي عملية “البحر الميت” التي جرت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتلهما وإصابة جنديين إسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن الأردن تسلّم جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبو غزالة، لدفنهما في المملكة بعد تسليمهما لذويهما.

ونقلت عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، أن الوزارة تابعت عملية الإفراج عن الجثمانين وتأمين عودتهما إلى المملكة.

تسلُّم الجثمانين

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تم تسلّم الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما بالمملكة.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان “بناء على توجيهات المستوى السياسي، تمت إعادة جثتي الشخصين اللذين تسللا من الأردن، ونفذا عملية إطلاق نار جنوب البحر الميت في أكتوبر”.

وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي “تصفية مسلحين تسللا إلى الأراضي الإسرائيلية من الأردن، جنوب البحر الميت” على حد تعبيره.

الحدود الأردنية الإسرائيلية

وقال جيش الاحتلال في بيان “خلال تبادل إطلاق النار مع المسلحين، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي وجندي احتياط آخر بجروح طفيفة ومتوسطة”.

واحتجزت إسرائيل جثماني عامر قواس وحسام أبو غزالة، منذ ذلك الحين.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية و238 كيلومترا مع إسرائيل.

وشهدت الحدود الأردنية الإسرائيلية توترات على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.